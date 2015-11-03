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Notizie Di Giorgi Fiorentina

Di Giorgi: "Perplessa dal blocco per il restyling del Franchi. Chiediamo coerenza all'UE"

31 marzo 2023 15:00

Di Giorgi (PD): "Abbiamo a disposizione 95 milioni per il Franchi. La Fiorentina ci deve fare sapere le sue intenzioni"

26 aprile 2021 13:10

Di Giorgi: "La ristrutturazione del Franchi è una vittoria: lo stadio è un'opera d'arte. Sono soddisfatta"

01 aprile 2021 21:13

Di Giorgi: “Ho espresso una mia opinione sul Franchi. Proporrò queste norme nel decreto”

25 maggio 2020 09:49

Curve abbattute al Franchi? Franceschini smentisce: "Mai dato l'assenso alla norma di cui mi parlò l'On. Di Giorgi"

25 maggio 2020 01:56

On. Di Giorgi: "Franchi? Le curve si possono abbattere. Commisso tra qualche settimana potrà investire"

24 maggio 2020 17:38

Di Giorgi: "La proposta di legge è pronta. Restyling Franchi? La miglior soluzione. Presto parlerò con Commisso"

07 marzo 2020 00:14

Di Giorgi: "Proporrò una legge per ristrutturare il Franchi viste anche le sollecitazioni di Commisso"

06 marzo 2020 18:43

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