Queste le parole rilasciate a Radio Bruno dall’onorevole fiorentina Rosa Maria Di Giorgi: “Ho già pronta la proposta, cercheremo di lavorare per ottenere i miglior risultati nel minor tempo possibile, vogliamo introdurre delle nuove normative entro poche settimane. Questo è quello che poi chiede Commisso, non sono riuscita ancora a parlare con il proprietario della Fiorentina, lo contatterò presto. Restyling del Franchi? Credo sia la miglior soluzione anche per Firenze”.