Di Giorgi: “La ristrutturazione del Franchi è una vittoria: lo stadio è un’opera d’arte. Sono soddisfatta”

Rosa Maria Di Giorgi, ex vicepresidente vicaria del Senato della Repubblica ed attualmente deputata, è intervenuta come ospite alla rassegna di Italia7, commentando la situazione legata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, alla luce dei finanziamenti pubblici richiesti. Ecco le sue parole:

“C’è stato molto dibattito su questo e nulla arriva in modo semplice, ma credo sia una bella vittoria per quelli che come me dicevano che bisogna rendere il Franchi praticabile e sicuro con quelle modifiche che Sovrintendenza e Ministero ci consentono, per una struttura adatta calcio moderno. Per questo è importante la lettera arrivata dal Mibact al sindaco che detta le linee ed è giusto che il sindaco abbia deciso di procedere e che ci siano finanziamenti pubblici di supporto perché il Franchi è un’opera d’arte da mantenere anche se non tutti i tifosi saranno d’accordo. Ma lo è a tutti gli effetti ed è una struttura bellissima e va mantenuta con i lavori come ha detto il sindaco. Quindi io mi ritengo molto d’accordo e soddisfatta in questa fase“.

LEGGI ANCHE: