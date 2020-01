Queste le parole rilasciate a Radio Toscana da Dario Nardella sindaco di Firenze: “Non ho i plastici di Della Valle a casa (ride ndr.). Bando Mercafir? Sarà pubblicato tra qualche giorno, se Commisso vorrà spendere potrà farlo. Ribadiamo ancora una volta la nostra disponibilità a rispondere a tutte le domande della Fiorentina sia su Mercafir che Franchi. Noi pensiamo ad un nuovo stadio, una struttura vecchia nel calcio di oggi non serve e non basta più. Rispetto sia Commisso che Barone. Se i costi sono eccessivi? Le tasse in Italia sono queste… Il bando è di un’area sopra a 30 mila metri quadri, bisogna rispettare le leggi e aiutarsi ma il prezzo di vendita della Mercafir non lo stimo io. Il bando sarà a gennaio ed i tempi sono quattro anni. Commisso starà ancora qui a Firenze un po’ di tempo prima della sua partenza ci rivedremo, non faremo di certo lo stadio in due giorni ma confrontandosi sono sicuro che arriveremo ad una soluzione. Se ci sono altre idee ben vengano ma io resto sulla Mercafir. Futuro di Campo di Marte? Incontrerà il quartiere prossimamente, Firenze pensa ad un progetto che mantenga al centro lo sport”.