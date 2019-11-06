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La giunta comunale ha approvato la variante per il nuovo stadio, ora passa al Consiglio comunale. I possibili tempi

Al suo interno il Corriere Fiorentino parla del nuovo stadio. La giunta comunale ha approvato la variante per la costruzione di un impianto di proprietà alla Mercafir. La suddetta variante ora dovrà e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2019 09:19
La giunta comunale ha approvato la variante per il nuovo stadio, ora passa al Consiglio comunale. I possibili tempi -
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Al suo interno il Corriere Fiorentino parla del nuovo stadio. La giunta comunale ha approvato la variante per la costruzione di un impianto di proprietà alla Mercafir. La suddetta variante ora dovrà essere anche approvata dal Consiglio comunale. Sui possibili tempi necessari il presidente della Commissione Sport parla di un mese mentre gli uffici comunali di max 2 settimane. Il tempo che poi realmente sarà necessario dipende dalle opposizioni della maggioranza dove Pierguidi, presidente di Campo di Marte resta molto preoccupato sul futuro dell'Artemio Franchi.

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