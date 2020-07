Bocci: “Fiorentina? Resti al Franchi. Firenze è più importante di Commisso”

“Il bando Mercafir – ha detto Ubaldo Bocci, coordinatore del centrodestra a La Nazione – non stava né in cielo né in terra. Si cambia idea spesso sullo stadio, sono tutte chiacchiere. Lo stadio deve restare al Franchi. Al primo posto c’è Firenze, al secondo la Fiorentina, al terzo Commisso. Per pensare alla ristrutturazione hanno avuto almeno 10 anni. Al momento la sovrintendenza ha visto un solo progetto”.