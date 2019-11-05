Il Comune di Firenze ha appena adottato la variante alla Mercafir. Ridotti i tempi e dimezzati i termini

Avanti con il percorso verso il nuovo stadio e il nuovo Centro alimentare polivalente nell’area Mercafir di Firenze. È stata adottata oggi dalla giunta di Palazzo Vecchio la variante semplificata per...

Avanti con il percorso verso il nuovo stadio e il nuovo Centro alimentare polivalente nell’area Mercafir di Firenze. È stata adottata oggi dalla giunta di Palazzo Vecchio la variante semplificata per consentire la realizzazione delle due strutture nei comparti sud e nord. Grazie al procedimento semplificato sarà possibile ridurre i tempi della procedura, dimezzando tra l’altro i termini per le osservazioni che saranno di 30 giorni anziché 60. Il 14 ottobre scorso la giunta aveva ribadito l’interesse alla realizzazione del nuovo stadio confermando interamente la previsione urbanistica vigente e ritenendo necessaria l’attivazione di una variante per specificare indirizzi e precisare alcuni aspetti. La proposta di modifica è già stata oggetto della verifica semplificata a Vas: il 29 ottobre scorso la giunta, autorità competente Vas, ha escluso la variante dalla valutazione ambientale strategica. La variante adottata oggi specifica quattro punti: l’aspetto patrimoniale dello stadio, la modalità attuativa del comparto nord, l’attribuzione della capacità edificatoria e delle relative destinazioni d’uso a ciascun comparto e le condizioni di accessibilità dell’area: tutti aspetti che precisano il contenuto della previsione vigente senza alterarlo né in termini di localizzazione né di dimensioni.

Ilsitodifirenze.it