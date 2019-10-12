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Lucibello, presidente Mercafir: "Per lo spostamento del centro alimentare serviranno 2 anni"

Queste le parole rilasciate dal presidente della Mercafir Giacomo Lucibello a La Nazione: "Stiamo lavorando per portare a termine il piano per poter spostare l'attività del mercato. Per quanto riguard...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 ottobre 2019 10:29
Lucibello, presidente Mercafir: "Per lo spostamento del centro alimentare serviranno 2 anni" -
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Queste le parole rilasciate dal presidente della Mercafir Giacomo Lucibello a La Nazione: "Stiamo lavorando per portare a termine il piano per poter spostare l'attività del mercato. Per quanto riguarda i tempi avremo bisogno di poche settimane. Il problema è un altro, lo spostamento del centro alimentare mantenendolo attivo, non è un'operazione semplice e ci vorranno 2 anni per il completamento del trasloco. Stiamo ancora valutando la fattibilità, sappiamo cosa dobbiamo fare ma dobbiamo affrontare questo argomento con il Comune".

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