Lucibello, presidente Mercafir: "Per lo spostamento del centro alimentare serviranno 2 anni"

Queste le parole rilasciate dal presidente della Mercafir Giacomo Lucibello a La Nazione: "Stiamo lavorando per portare a termine il piano per poter spostare l'attività del mercato. Per quanto riguard...

Queste le parole rilasciate dal presidente della Mercafir Giacomo Lucibello a La Nazione: "Stiamo lavorando per portare a termine il piano per poter spostare l'attività del mercato. Per quanto riguarda i tempi avremo bisogno di poche settimane. Il problema è un altro, lo spostamento del centro alimentare mantenendolo attivo, non è un'operazione semplice e ci vorranno 2 anni per il completamento del trasloco. Stiamo ancora valutando la fattibilità, sappiamo cosa dobbiamo fare ma dobbiamo affrontare questo argomento con il Comune".