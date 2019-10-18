Barone: "Stiamo valutando le varie opzioni per il nuovo stadio. Il lavoro è davvero tanto"
Questo l'intervento di Joe Barone a La Repubblica sulla questione stadio: "Stiamo valutando tutte le opzioni che abbiamo Mercafir inclusa. Siamo qui per parlare del futuro stadio, il Comune ha fatto u...
A cura di Redazione Labaroviola
18 ottobre 2019 11:17
Questo l'intervento di Joe Barone a La Repubblica sulla questione stadio: "Stiamo valutando tutte le opzioni che abbiamo Mercafir inclusa. Siamo qui per parlare del futuro stadio, il Comune ha fatto un primo passo importante, ora ne esistono molti altri sui quali lavorare. Sono qui per trovare un punto, il lavoro da fare è davvero tanto".