Barone: "Stiamo valutando le varie opzioni per il nuovo stadio. Il lavoro è davvero tanto"

Questo l'intervento di Joe Barone a La Repubblica sulla questione stadio: "Stiamo valutando tutte le opzioni che abbiamo Mercafir inclusa. Siamo qui per parlare del futuro stadio, il Comune ha fatto u...

A cura di Redazione Labaroviola 18 ottobre 2019 11:17

Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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