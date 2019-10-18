Labaro Viola

Barone: "Stiamo valutando le varie opzioni per il nuovo stadio. Il lavoro è davvero tanto"

Questo l'intervento di Joe Barone a La Repubblica sulla questione stadio: "Stiamo valutando tutte le opzioni che abbiamo Mercafir inclusa. Siamo qui per parlare del futuro stadio, il Comune ha fatto u...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2019 11:17
Barone: "Stiamo valutando le varie opzioni per il nuovo stadio. Il lavoro è davvero tanto" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Barone
Firenze
Stadio
Nuovo Stadio
Mercafir
Condividi

Questo l'intervento di Joe Barone a La Repubblica sulla questione stadio: "Stiamo valutando tutte le opzioni che abbiamo Mercafir inclusa. Siamo qui per parlare del futuro stadio, il Comune ha fatto un primo passo importante, ora ne esistono molti altri sui quali lavorare. Sono qui per trovare un punto, il lavoro da fare è davvero tanto".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok