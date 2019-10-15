Commisso: "In quattro anni avremo lo stadio. Serviva questa svolta d'azione"

Il Corriere dello Sport racconta che Commisso e Barone hanno ricevuto la chiamata del sindaco di Firenze Nardella che annunciava la vendita dell'area Mercafir ed il bando a gennaio tre ore prima di sf...

Il Corriere dello Sport racconta che Commisso e Barone hanno ricevuto la chiamata del sindaco di Firenze Nardella che annunciava la vendita dell'area Mercafir ed il bando a gennaio tre ore prima di sfilare con il carro viola al Columbus Day. Queste le parole del proprietario della Fiorentina: "In quattro anni, a partire da oggi, avremo lo stadio. Ci siamo sempre trovati bene con Nardella, chiaro che serviva una svolta d'azione. Grande giorno per Firenze e la Fiorentina". Il braccio destro Joe Barone del patron viola ha aggiunto: "Ora partiamo non c'è tempo da perdere, abbiamo già cominciato a ripulire l'area di Bagno a Ripoli". Commisso il 25 ottobre sarà a Firenze, poi l'incontro con Nardella e con l'architetto Casamonti. Il nuovo stadio avrà circa 40-45 mila posti e sarà realizzato sul modello del Mercedes Benz Stadium di Atlanta.