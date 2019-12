Queste le parole rilasciate da Dario Nardella a Radio Bruno: “Sullo stadio rispetteremo i termini, non voglio discutere con Commisso. La Mercafir non è mia ma di tutti i fiorentini, è un bene pubblico quindi il prezzo non lo faccio io, il costo sarà stabilito in maniera imparziale con il massimo della professionalità. La Mercafir è la prima zona italiana ad avere già una variante urbanistica per la costruzione dello stadio. Non prenderò mai in giro Commisso, il Franchi non si può vendere ad un privato. Sono ottimista sulla costruzione del nuovo impianto. Prometto di non parlare più di Campi Bisenzio, sono sindaco della città metropolitana ma non ho poteri in materia urbanistica”.