Il nuovo centro sportivo avrà 12 campi. Stadio? O si sblocca la Mercafir o Commisso punta su Campi

Questo è quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport sull'acquisto dell'area del nuovo centro sportivo della Fiorentina. Tra due anni i viola avranno una nuova casa a Bagno a Ripoli. Essa avrà dodici c...

Questo è quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport sull'acquisto dell'area del nuovo centro sportivo della Fiorentina. Tra due anni i viola avranno una nuova casa a Bagno a Ripoli. Essa avrà dodici campi e ci lavorerà la prima squadra, le Women's ed il settore giovanile. Nella campagna acquisti estiva il presidente viola avrebbe voluto investire 100-120 milioni ma poi quando ha visto le regole del FPF è stato costretto a chiedere pazienza. Commisso però vuole costruire una società ed una squadra da Champions League. Rocco va di fretta anche sullo stadio, o la Mercafir si sblocca o punterà su Campi Bisenzio.