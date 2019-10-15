Barone: "In 20 mesi il mercato sarà spostato. Il rischio di ricorsi per la Variante Urbanistica è pari a 0"
Nelle pagine del Corriere dello Sport ci sono anche delle dichiarazioni rilasciate da Joe Barone. Il braccio destro di Commisso sottolinea che: "Il mercato sarà spostato in venti mesi e con la Variant...
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2019 11:51
Nelle pagine del Corriere dello Sport ci sono anche delle dichiarazioni rilasciate da Joe Barone. Il braccio destro di Commisso sottolinea che: "Il mercato sarà spostato in venti mesi e con la Variante Urbanistica il rischio di ricorsi è azzerato. Dei parcheggi si occuperà il Comune di Firenze ed i lavori per la stazione della tranvia saranno realizzati contemporaneamente. Intanto abbiamo iniziato a pulire l'area di Bagno a Ripoli dove iniziare la costruzione del nuovo centro sportivo".