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Barone: "In 20 mesi il mercato sarà spostato. Il rischio di ricorsi per la Variante Urbanistica è pari a 0"

Nelle pagine del Corriere dello Sport ci sono anche delle dichiarazioni rilasciate da Joe Barone. Il braccio destro di Commisso sottolinea che: "Il mercato sarà spostato in venti mesi e con la Variant...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2019 11:51
Barone: "In 20 mesi il mercato sarà spostato. Il rischio di ricorsi per la Variante Urbanistica è pari a 0" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nelle pagine del Corriere dello Sport ci sono anche delle dichiarazioni rilasciate da Joe Barone. Il braccio destro di Commisso sottolinea che: "Il mercato sarà spostato in venti mesi e con la Variante Urbanistica il rischio di ricorsi è azzerato. Dei parcheggi si occuperà il Comune di Firenze ed i lavori per la stazione della tranvia saranno realizzati contemporaneamente. Intanto abbiamo iniziato a pulire l'area di Bagno a Ripoli dove iniziare la costruzione del nuovo centro sportivo".

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