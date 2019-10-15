Barone: "In 20 mesi il mercato sarà spostato. Il rischio di ricorsi per la Variante Urbanistica è pari a 0"

Nelle pagine del Corriere dello Sport ci sono anche delle dichiarazioni rilasciate da Joe Barone. Il braccio destro di Commisso sottolinea che: "Il mercato sarà spostato in venti mesi e con la Variant...

A cura di Redazione Labaroviola 15 ottobre 2019 11:51

Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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