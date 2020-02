“La riqualificazione del comparto nord della Mercafir (col nuovo centro alimentare, ndr) proseguirà comunque a prescindere da quello che sarà il destino del comparto sud laddove è prevista realizzazione del nuovo impianto sportivo. Questo aspetto (la riqualificazione dei mercati alimentari, ndr) lo abbiamo indicato anche all’interno della delibera di avvio del procedimento che porterà all’adozione del nuovo piano operativo”.

Lo ha dichiarato l’Assessore all’Urbanistica Cecilia Del Re, rispondendo in Consiglio comunale ad una domanda di attualità di Antonella Bundu (SPC), dopo le ultime dichiarazioni e le perplessità espresse sul nuovo stadio nell’area Mercafir dal Presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

“Per quanto riguarda il Franchi – ha spiegato l’Assessore Del Re – le manutenzioni stanno andando avanti, come fatto fino a adesso. Mentre per il futuro (in caso di nuovo impianto per la Fiorentina, ndr) confermo che è nostra volontà aprire un dialogo, un confronto con la cittadinanza con tecnici ed esperti per questo luogo della città allargandolo a tutta l’area di Campo di Marte. Questo percorso partecipato partirà a marzo e porterà al nuovo piano operativo. Per il Franchi attraverso il percorso partecipato studieremo le eventuali nuove funzioni oltre a quella sportiva, ma anche poi, sulla base del percorso partecipato, potremmo aprire ad un concorso internazionale di idee per una ristrutturazione del Franchi stesso, ma prima di questo – ha concluso l’Assessore – dovremo capire quelle che sono le idee e le proposte che vengono dalla cittadinanza su un luogo così importante al Campo di Marte”.

Ilsitodifirenze.it