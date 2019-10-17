Primi passi per il nuovo stadio: il bando poi lo spostamento del mercato, serve maggiore chiarezza

Come riporta il Corriere Fiorentino, ieri pomeriggio Dario Nardella, sindaco di Firenze si è riunito con la task force composta dall'Assessore allo Sport Guccione, dall'Assessore all'Urbanistica Del R...

Come riporta il Corriere Fiorentino, ieri pomeriggio Dario Nardella, sindaco di Firenze si è riunito con la task force composta dall'Assessore allo Sport Guccione, dall'Assessore all'Urbanistica Del Re, da alcuni tecnici e dal Presidente della Mercafir Lucibello per analizzare lo scenario che si è delineato con la delibera di lunedì. Si sono riuniti per lavorare dopo la delibera della giunta che prevede la cessione della parte sud della Mercafir, la quale verrà messa al bando con l'obiettivo di costruirvi il nuovo stadio di proprietà della Fiorentina, soprattutto dopo l'accelerata di Nardella per evitare che l'impianto si costruisca a Campi Bisenzio. Sarà tutt'altro che semplice però interrompere l'attività del mercato così come capire i costi dell'operazione e chi dovrà sostenerli, serve fare maggiore chiarezza.