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A fine novembre Commisso tornerà a Firenze per trovare la soluzione definitiva per lo stadio

Commisso, il quale ieri è tornato negli Stati Uniti, entro la fine di novembre tornerà a Firenze per trovare la soluzione definitiva per la realizzazione del nuovo stadio. Il Comune di Firenze sta già...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2019 11:11
A fine novembre Commisso tornerà a Firenze per trovare la soluzione definitiva per lo stadio -
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Commisso, il quale ieri è tornato negli Stati Uniti, entro la fine di novembre tornerà a Firenze per trovare la soluzione definitiva per la realizzazione del nuovo stadio. Il Comune di Firenze sta già lavorando dal 14 ottobre per la perizia sul prezzo dei terreni della Mercafir, per ora non sembra esserci intesa sulla valutazione dell'area. Questo è quanto scrive oggi Il Corriere Fiorentino.

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