Se i viola decidessero di non partecipare all’asta dei terreni della Mercafir, se dovesse andare deserta sono diverse le ipotesi. Potrebbe esserci poi una nuova stima del bene, in passato questo ha fatto sì che si arrivasse ad un deprezzamento del 20% oppure si potrebbe andare incontro ad un bando senza determinazione della base dell’asta. La terza opzione è che il Comune rivaluta i terreni da dare in concessione. Lo riporta La Nazione.