Queste le parole rilasciate a La Nazione dal sindaco di Firenze Nardella: “Il bando della Mercafir sarà pubblicato entro gennaio, in seguito con i cittadini avremo un confronto per decidere la nuova vita del Franchi. Non capisco perchè ci sia tutta questa polemica sul futuro dell’impianto di Campo di Marte, son 20 anni che la città vuole un nuovo stadio. Sul prezzo della Mercafir dico solo che il mio obiettivo da primo cittadino è tutelare il patrimonio pubblico secondo le regole. Non vedo altre aree dove creare il nuovo impianto, non accetto che la Mercafir venga vista come un ripiego, è un’area perfetta. Commisso-Della Valle? Hanno un carattere molto diverso”.