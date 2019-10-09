Lucibello, Presidente Mercafir: "Lo spostamento è possibile in 24 mesi"

Queste le parole rilasciate a Il Corriere Fiorentino dal Presidente della Mercafir Giacomo Lucibello: "Noi siamo convinti che lo spostamento sia possibile in 24 mesi. 2 anni sarebbero necessari alla F...

A cura di Redazione Labaroviola 09 ottobre 2019 12:22

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