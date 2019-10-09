Lucibello, Presidente Mercafir: "Lo spostamento è possibile in 24 mesi"
Queste le parole rilasciate a Il Corriere Fiorentino dal Presidente della Mercafir Giacomo Lucibello: "Noi siamo convinti che lo spostamento sia possibile in 24 mesi. 2 anni sarebbero necessari alla F...
A cura di Redazione Labaroviola
09 ottobre 2019 12:22
Queste le parole rilasciate a Il Corriere Fiorentino dal Presidente della Mercafir Giacomo Lucibello: "Noi siamo convinti che lo spostamento sia possibile in 24 mesi. 2 anni sarebbero necessari alla Fiorentina per la progettazione e tutti i permessi".