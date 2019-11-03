Commisso fissa la cifra per la Mercafir e irrita il comune di Firenze. Campi Bisenzio resta vigile sulla questione stadio
Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, le parole dette ieri da Rocco Commisso in conferenza stampa sulla cifra che lui è disposto a pagare per i terreni alla Mercafir ha irritato e non poco il...
Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, le parole dette ieri da Rocco Commisso in conferenza stampa sulla cifra che lui è disposto a pagare per i terreni alla Mercafir ha irritato e non poco il comune di Firenze. Il prezzo infatti sarà deciso da una perizia obbligatoria e non si baserà su scelte politiche. Il costo che si vociferava ai tempi dei Della Valle è di 15-20 milioni ma Commisso è disposto a sborsarne solo 6. Nel contempo Campi Bisenzio non molla la presa, resta vigile sulla questione stadio e in questi giorni ha contattato la proprietà viola ribadendo la propria disponibilità a trattare sulla loro area di 38 ettari.