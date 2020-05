Ipotesi Mercafir? Idea tramontata. La Fiorentina confida nel decreto relativo alla semplificazione dei vincoli che riguardano gli stadi tutelati come monumenti. Commisso si sta innervosendo ed è in pressing verso le due strade rimaste aperte. Nuovo stadio Campi Bisenzio o restyling del Franchi. Le infrastrutture a Campi dovrebbero essere a carico per Commisso del comune e dell’area metropolitana mentre il restyling dovrebbe essere concesso gratuitamente dal Comune di Firenze, ciò non piace a Palazzo Vecchio…

La prossima settimana i vincoli del Franchi saranno esaminati dal Ministero dei Beni Culturali, verrà emanato un responso che non sarà positivo ma c’è sempre una speranza. Il disegno di legge invece dell’Onorevole De Giorgi mira a consentire la ristrutturazione degli stadi considerati monumenti mantenendo comunque tracce della vecchia struttura. Lo riporta il Corriere Fiorentino.