Nuovo stadio alla Mercafir nel 2023. Nardella ha suonato il violino per i 44 anni di matrimonio di Commisso

Come scrive La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha incontrato Dario Nardella, sindaco di Firenze. La data stabilita per il nuovo stadio alla Me...

Come scrive La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha incontrato Dario Nardella, sindaco di Firenze. La data stabilita per il nuovo stadio alla Mercafir è settembre 2023. Attraverso la tv il proprietario della viola ha dichiarato di aver seguito la squadra tramite tv e ieri di aver fatto gli auguri di buon compleanno a Federico Chiesa, il quale ha apprezzato il pensiero. A fine giornata il sindaco, come ha raccontato Commisso ha suonato il violino davanti a lui e a sua moglie per i loro 44 anni di matrimonio ed inoltre il presidente viola ha aggiunto che la prossima volta porterà la fisarmonica e suoneremo insieme.