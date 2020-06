L’asta per il bando dell’area Mercafir è andata deserta, la Fiorentina aveva già detto che visto i costi molto alti non avrebbe partecipato ma nessun altro si è interessato per quella zona.

“Nessun esito per l’asta, non sono arrivate offerte. Ora verrà fatta una valutazione politica per capire se riproporre il bando o no, in questo caso non c’è un meccanismo di revisione automatica del prezzo – ha detto l’architetto Stefano Cerchiarini, in rappresentanza del comune di Firenze a Radio Bruno-“.