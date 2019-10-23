Nardella: "Abbandonata l'ipotesi restyling del Franchi. Per il nuovo stadio a giorni incontrerò Commisso"

Queste le parole rilasciate da Dario Nardella sindaco di Firenze a Lady Radio: "Probabilmente il nuovo stadio sarà inaugurato prima della fine del mio mandato. Il Franchi verrà affidato all'Assessore...

Queste le parole rilasciate da Dario Nardella sindaco di Firenze a Lady Radio: "Probabilmente il nuovo stadio sarà inaugurato prima della fine del mio mandato. Il Franchi verrà affidato all'Assessore allo Sport, sarà rilanciato, bisogna dargli una nuova vita visto che alcune parti la Soprintendenza dice che non si possono demolire. Rispetto queste leggi, il quartiere può venire coinvolto, si possono ascoltare le loro idee e possiamo destinati il Franchi a rugby ed atletica. Parlano con il braccio destro di Commisso, Barone, è emersa la possibilità per la Fiorentina di non lasciare del tutto il quartiere. I parcheggi che saranno costruiti intorno al Franchi saranno a carico del comune. L'ipotesi restyling del Franchi è ormai abbandonata. Per quanto riguarda il nuovo stadio alla Mercafir, abbiamo già come piano quello di migliorare la tranvia e la fermata del treno "Guidoni", la gente potrà muoversi in modo rapido con i mezzi pubblici. Intorno al nuovo stadio c'è un progetto tifosi-mezzi pubblici. Verso gennaio ci sarà il bando per la vendita dell'area. Commisso l'ho sentito più di una volta in questi giorni, a giorni ci incontreremo. La Fiorentina progetterà il nuovo stadio in 20-24 mesi tempo che noi utilizzeremo per lo spostamento del mercato".