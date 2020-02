Ecco altre parole rilasciate a Il Foglio dal presidente viola Commisso: “Nella passata stagione i viola hanno avuto 94 milioni d’entrate, in questo modo è impossibile competere con i grandi club. In Italia mi sembra che la politica vuole mettere i bastoni tra le ruote a chi ha voglia di investire in questo Paese, sono venuto qui per dare qualcosa a questo territorio. Mercafir? Il mio motto è fast fast fast, ma serve prudenza, costi ragionevoli ed il massimo controllo delle cose. Queste tre cose non le ho viste. Le leggi sugli stati vanno modificate, bisogna che l’Italia si mette al passo con il mondo”.