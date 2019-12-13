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Nuovo stadio, unica opzione Mercafir: entro Natale il prezzo e la decisione di Commisso

Oggi su La Nazione si legge il no definitivo della Soprintendenza all'abbattimento delle curve, questo vale a dire, a meno che il presidente viola non cambi idea l'unica possibilità rimane quella di c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2019 12:16
Nuovo stadio, unica opzione Mercafir: entro Natale il prezzo e la decisione di Commisso - Foto nuovo stadio
Foto nuovo stadio
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Oggi su La Nazione si legge il no definitivo della Soprintendenza all'abbattimento delle curve, questo vale a dire, a meno che il presidente viola non cambi idea l'unica possibilità rimane quella di costruire un nuovo stadio. L'area? La Mercafir. Campi Bisenzio? No, i terreni di via Allende erano stati visionati per un'eventuale realizzazione del centro sportivo ma poi la scelta è ricaduta su Bagno a Ripoli. Realizzare lo stadio nei 38 ettari di Campi non è mai stata tra le prime possibili scelte. Avendo il nuovo cs a Bagno a Ripoli, Campi non sarebbe molto comodo così come i pochi collegamenti esistenti. Come Commisso ha detto nelle settimane scorse la scelta per il nuovo stadio è o Mercafir o niente. Il presidente viola però è stato chiaro, vuole il nuovo impianto in 4 anni, ci sarà quindi da lavorare sodo ed in modo "fast, fast" ammesso che si faccia visto che ora devono essere valutati i terreni nord di Novoli. In seguito Commisso deciderà se il prezzo che verrà fatto (entro Natale) sarà da lui considerato giusto o meno e vedrà quindi se parteciperà all'asta o no.

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