Era la terza via, è diventata l’autostrada da percorrere a cento all’ora. Messa da parte l’Area Mercafir, e appurata l’impossibilità di intervenire secondo le proprie idee sul Franchi. Rocco ha rotto gli indugi: si punta dritti su Campi. Tanto che nella giornata di ieri (ma gli approcci si erano intensificati già nei giorni scorsi, e soprattutto nella serata di mercoledì) Joe Barone ha incontrato i rappresentanti della famiglia Casini, proprietari dei terreni dove dovrebbe nascere la nuova casa della Fiorentina. L’incontro è andato in scena in mattinata, presso la sede di Alma Spa, alla presenza della direttrice Carla Casini e di altri componenti dell’azienda di famiglia, ed è durato circa un’ora. Sessanta minuti buoni per rinforzare un’intesa che, in realtà, era già stata raggiunta tra l’autunno e l’inverno scorsi, quando Commisso aveva deciso di approfondire un’ipotesi sulla quale si lavorava già da tempo. Si parla un opzione fino al 2021 a un prezzo di (circa) 5 milioni di euro, per 38 ettari sostanzialmente liberi da vincoli. Perché si arrivi alla conclusione, ovviamente, il club ha bisogno di certezze sui tempi e su tutto quello che gira attorno a un progetto ambizioso: infrastrutture, viabilità (ad esempio la tramvia Firenze/ Campi), fattibilità. Lo riporta il Corriere Fiorentino.