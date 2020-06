La Mercafir è stata archiviata come nuova destinazione dello stadio della Fiorentina. Firenze dovrà pensare quindi cosa fare in quell’area, i 14 ettari che erano destinati allo stadio verranno utilizzati per centri di ricerca e società digitali. “Il masterplan c’è già – ha detto al Corriere Fiorentino il presidente della Mercafir Giacomo Lucibello – . Il nuovo mercato costerà 50 milioni”.