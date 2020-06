“Vorrei riportare la Fiorentina nelle coppe – ha detto Beppe Iachini, allenatore viola a Tuttosport – e vincere finalmente con questa maglia. Ripartenza? Clima caldo e umido, non facile disputare in trenta giorni i match di tre mesi. A porte chiuse non è il calcio che amiamo. Commisso? Avere il nuovo stadio è importante, credo in lui”.