Rocco Commisso ieri ha seguito in diretta la conferenza del sindaco di Firenze ed è rimasto perplesso e stupito dallo striscione mostrato con scritto “Io sto con Rocco” che non ha poi trovato un riscontro di fatti. Commisso non vede aperture sull’ipotesi Franchi quindi punta a Campi Bisenzio, Nardella dovrà dimostrare di essere davvero con lui. Lo riporta Repubblica.