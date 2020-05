Il nuovo stadio della Fiorentina sicuramente non sarà alla Mercafir, scade infatti oggi il bando ma la società viola non parteciperà. L’unica opzione realizzabile per ora sembra essere Campi Bisenzio, tanti punti ancora da sistemare ed un terreno già pronto di circa 35 ettari, prezzo 5 milioni. I tempi sembrano stuzzicare Commisso, in tre anni il nuovo stadio potrebbe sorgere. Lo riporta Repubblica.