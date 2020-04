“Il percorso intrapreso con l’amministrazione è stato compiuto – ha detto il presidente della Mercafir, Lucibello a Radio Bruno -. Ora stiamo aspettando novità, per fortuna non è tutto strettamente legato alla costruzione di un nuovo stadio. Commisso? Mi interessano di più le dichiarazioni del sindaco rispetto alle sue. Noi abbiamo fatto per filo e per segno la nostra parte, andremo avanti con o senza l’idea dello stadio. Personalmente sarei più felice se entrambi i progetti andassero avanti”.