“Ho sempre preferito uno stadio a Firenze città – ha detto Gianni De Magistris a Radio Bruno Toscana – senza nulla togliere ai paesi limitrofi, Campi compreso. La città metropolitana è una concezione del futuro. Della Valle voleva farlo lo stadio, forse ha lottato di meno ma si è parlato per anni di Mercafir. Mi auguro che Commisso non faccia la loro fine, anche se lui è uno che vede lontano ma bisogna sempre fare i conti con la burocrazia. Franchi monumento? Mi fa ridere, non è mica il Colosseo. Ho paura che Commisso si stufi, la situazione è complicata”.