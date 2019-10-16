Nardella in riunione con la task force per il nuovo stadio: "Basta polemiche, facciamo sul serio"

Sul suo profilo Instagram il sindaco di Firenze Dario Nardella ha postato una foto che lo ritrae ad un tavolo con diverse persone tra le quali l'Assessore allo Sport Cosimo Guccione e Giacomo Lucibell...

Sul suo profilo Instagram il sindaco di Firenze Dario Nardella ha postato una foto che lo ritrae ad un tavolo con diverse persone tra le quali l'Assessore allo Sport Cosimo Guccione e Giacomo Lucibello Presidente di Mercafir. Questa la didascalia inserita: "Riunione in Comune con la task force per il nuovo stadio della Fiorentina nell'area #Mercafir. Basta polemiche, facciamo sul serio. #ModelloFirenze"".