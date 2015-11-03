Notizie Guccione Fiorentina

Fiorentina al Padovani? Repubblica: "Telefonata tesa Barone-Guccione, i viola si sentono obbligati"
28 luglio 2023 08:19
Guccione: "Franchi? Giusto tenerlo vivo. Sono stati già spesi 7 milioni e mezzo in 10 anni poi..."
29 gennaio 2021 19:42
Franchi, interventi di restauro alle due curve in corso, costo pari a 375 mila euro
12 maggio 2020 09:34
Nardella in riunione con la task force per il nuovo stadio: "Basta polemiche, facciamo sul serio"
16 ottobre 2019 21:53
Guccione, ass. sport sul nuovo stadio: "Stiamo lavorando affinchè si costruisca a Firenze"
09 ottobre 2019 10:17
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