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Notizie Guccione Fiorentina

Fiorentina al Padovani? Repubblica: "Telefonata tesa Barone-Guccione, i viola si sentono obbligati"

28 luglio 2023 08:19

Guccione: "Franchi? Giusto tenerlo vivo. Sono stati già spesi 7 milioni e mezzo in 10 anni poi..."

29 gennaio 2021 19:42

Franchi, interventi di restauro alle due curve in corso, costo pari a 375 mila euro

12 maggio 2020 09:34

Nardella in riunione con la task force per il nuovo stadio: "Basta polemiche, facciamo sul serio"

16 ottobre 2019 21:53

Guccione, ass. sport sul nuovo stadio: "Stiamo lavorando affinchè si costruisca a Firenze"

09 ottobre 2019 10:17

Assessore Sport Firenze: “Cessione Fiorentina è una soddisfazione. Lo stadio nuovo...”

05 giugno 2019 13:04

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