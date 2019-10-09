Labaro Viola

Guccione, ass. sport sul nuovo stadio: "Stiamo lavorando affinchè si costruisca a Firenze"

Queste le parole rilasciate al Corriere Fiorentino dall'assessore allo sport del comune di Firenze Cosimo Guccione sulla possibilità del nuovo stadio a Campi Bisenzio: "Stiamo lavorando a livello comu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2019 10:17
Guccione, ass. sport sul nuovo stadio: "Stiamo lavorando affinchè si costruisca a Firenze" -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Firenze
Stadio
Guccione
Condividi

Queste le parole rilasciate al Corriere Fiorentino dall'assessore allo sport del comune di Firenze Cosimo Guccione sulla possibilità del nuovo stadio a Campi Bisenzio: "Stiamo lavorando a livello comunale affinché si costruisca a Firenze. La Fiorentina è la squadra della città ed è un nostro obiettivo lo stadio al suo interno".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok