Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana da Gianni De Magistris ex campione di pallanuoto: “Commisso ha idee straordinarie sullo stadio. Come si può considerare il Franchi un momento storico? Un presidente che dice ciò mi fa sobbalzare positivamente. Non penso che il nuovo stadio venga fatto alla Mercafir ma ammetto che mi dispiacerebbe se venisse realizzato fuori Firenze. La Fiorentina contro la Samp ha fatto bene a non gestire il vantaggio di 3-0 ma di continuare ad attaccare”.