“Nuovo stadio alla Mercafir di Firenze? Mi sembra un’idea morta – ha detto Matteo Renzi a RTV38 – peccato perchè poteva funzionare, era l’area migliore secondo me. Oltre all’impianto sportivo avrete costruito intorno una serie di servizi per la Fiorentina ma ormai mi sembra un’idea morta e sepolta. Per me nel decreto “Sblocca Italia” dovrà esserci un articolo inerente agli stadi, se acceleriamo diamo un grande contributo a tutta l’economia. Se la Fiorentina investe 300 milioni sullo stadio, ovunque lo faccia, è un investimento che dà lavoro a migliaia di persone”.