Cala il sipario sullo stadio alla Mercafir, almeno per ora. Nel 2008 la richiesta per un’area a nord di Firenze venne fatta dai Della Valle, ex proprietari della Fiorentina, nel 2012 l’allora sindaco Matteo Renzi lanciò l’idea Mercafir e fece realizzare un modellino di stadio in scala. Ieri l’annuncio ufficiale di Commisso, non parteciperemo al bando. Il patron viola ha spiegato benissimo tutti i motivi della sua scelta, uno su tutti quello della burocrazia italiana. Lo riporta La Nazione.