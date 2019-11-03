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Duello Commisso-Comune di Firenze per lo stadio. La Fiorentina vuole spendere 6 mln per i terreni alla Mercafir

Secondo La Repubblica continua il duello tra Commisso ed il comune di Firenze per il progetto del nuovo stadio alla Mercafir. La burocrazia e le procedure rischiano infatti di far crollare le garanzie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2019 09:33
Duello Commisso-Comune di Firenze per lo stadio. La Fiorentina vuole spendere 6 mln per i terreni alla Mercafir -
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Secondo La Repubblica continua il duello tra Commisso ed il comune di Firenze per il progetto del nuovo stadio alla Mercafir. La burocrazia e le procedure rischiano infatti di far crollare le garanzie che sono state date alla proprietà viola ovvero i 47 mesi impiegati per la realizzazione. Il costo dei terreni dell'area? Sarà valutato tramite una perizia, il presidente della Fiorentina ne vuole spendere 6 mentre a valutazione potrebbe aggirarsi sui 12-15 milioni. Per poter svincolarsi dalla possibile accusa di danno erariale, il comune di Firenze dovrà vendere a prezzo pieno i terreni. Servirà quindi pazienza ma Commisso potrebbe anche decidere di gettarsi su un altro comune.

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