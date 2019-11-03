Duello Commisso-Comune di Firenze per lo stadio. La Fiorentina vuole spendere 6 mln per i terreni alla Mercafir

Secondo La Repubblica continua il duello tra Commisso ed il comune di Firenze per il progetto del nuovo stadio alla Mercafir. La burocrazia e le procedure rischiano infatti di far crollare le garanzie...

Secondo La Repubblica continua il duello tra Commisso ed il comune di Firenze per il progetto del nuovo stadio alla Mercafir. La burocrazia e le procedure rischiano infatti di far crollare le garanzie che sono state date alla proprietà viola ovvero i 47 mesi impiegati per la realizzazione. Il costo dei terreni dell'area? Sarà valutato tramite una perizia, il presidente della Fiorentina ne vuole spendere 6 mentre a valutazione potrebbe aggirarsi sui 12-15 milioni. Per poter svincolarsi dalla possibile accusa di danno erariale, il comune di Firenze dovrà vendere a prezzo pieno i terreni. Servirà quindi pazienza ma Commisso potrebbe anche decidere di gettarsi su un altro comune.