La perizia ha stabilito che sono 22 i milioni necessari per l’acquisto dell’area Mercafir. Come riporta il Corriere Fiorentino, il pagamento dovrebbe essere effettuato soltanto dopo 20 mesi (una volta spostato il mercato nord) ma tutto in un’unica tranche. Per realizzare l’Allianz Stadium la Juventus pagò 25 milioni ma in due tranche e poi con delle rate. Un impatto finanziario molto differente.