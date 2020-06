“Siamo favorevoli al restauro del Franchi – ha detto Duilio Senesi, presidente dell’ordine degli architetti di Firenze a Radio Bruno – togliere lo stadio da lì sarebbe un grande contraccolpo per l’intero quartiere. Non si possono avere pregiudizi nei confronti degli altri comuni, per un architetto è affascinante intervenire su un impianto esistente e dargli nuova linfa, ma bisogna andare incontro ai tifosi. Ci sono pregi e difetti, il Franchi è centrale ma ci sono i vincoli ed i tempi. Campi ha libertà progettuale ma le difficoltà ci sono. Vincoli Soprintendenza? Il Franchi è uno stadio storico, bisognerebbe dettagliatamente vedere cosa si può toccare e cosa no. Un concorso di idee sarebbe stato utile ma non è stato fatto, i tempi sarebbero sei/sette mesi”.