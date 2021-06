Nuovo Franchi? La Fiorentina non commenta. Resta in piedi l’ipotesi Campi Bisenzio

La Fiorentina ufficialmente non commenta ma osserva attentamente quanto sta accadendo attorno allo stadio Franchi, col bando lanciato nella giornata di ieri dall’amministrazione comunale in vista del restyling promesso entro il 2026. Il club di Rocco Commisso dunque guarda l’evolversi della situazione e attende di capire cosa accadrà. Studia tutte le carte, i progetti, il rendering. Ascolta le parole del sindaco Nardella e tiene aperto anche il tavolo che riguarda Campi Bisenzio. Perchè l’opzione sui terreni individuati in quella zona scadrà il prossimo ottobre, anche se in questa fase l’attenzione è tutta per quel che potrebbe accadere nello stadio progettato da Nervi. Lo scrive Repubblica.

