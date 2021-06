Nuovo Franchi, il bando: restyling sul modello del nuovo olimpico di Helsinki, stadio più alto

Un Franchi più alto di quello attuale ma a livelli sfalsati, sul modello del nuovo stadio olimpico di Helsinki. Con le nuove curve, costruite davanti alle esistenti, e la tribuna Maratona, 10-15 metri più alte di quelle di oggi, e con la tribuna monumentale che probabilmente rimarrà all’altezza attuale. Il parterre di Maratona potrà essere abbattuto, come pure i parterre delle curve, i manufatti di Italia90, i riflettori e lo schermo a led. In cima, lungo tutto il perimetro degli spalti, dunque anche tra le attuali e nuove curve, una copertura con materiali leggeri e moderni, forse circondata da pannelli fotovoltaici, sostenuta da una pensilina esterna, con appoggi sulla strada. Le sottocute saranno coperte da tamponature in vetro e all’interno baceranno ristoranti, negozi, palestre. Dentro tutto un altro stadio rispetto ad oggi: il doppio degli Sky box, dai 25 attuali a 50, 40 mil posti a sedere coperti con visibilità stramigliorata rispetto ad oggi, un punto ristoro da almeno 7 metri quadrati ogni mille spettatori, il museo del calcio FIGC, un Fiorentina store, postazioni lancia cori per i tifosi e le tribune fin dentro al campo da gioco, separate solo da un parapetto in vetro alto un metro. Lo scrive Repubblica.

