Nuovo Franchi entro il 2026? Sono troppi? La Fiorentina non ha ancora scartato l’opzione Campi

Nuovo Franchi entro il 2026? La Fiorentina resta alla finestra pur con qualche dubbio sui tempi. Nel frattempo il club viola seguirà da vicino tutti gli sviluppi, così come avvenuto fino a oggi con la presenza costante di un rappresentante a ogni riunione con i tecnici di Palazzo Vecchio. Commisso per non ha del tutto scartato l’azione Campi per la quale sarebbe pronto il master plan. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

