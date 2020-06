“I Della Valle quando vennero a Scandicci – ha detto il primo cittadino di Scandicci Sandro Fallani a Radio Bruno – videro un terreno che era disponibile per costruire il nuovo stadio ma poi l’accordo con il privato non venne trovato. Se a Pessina si vuole togliere un’incombenza sui vincoli del Franchi il parlamento può farlo. I vincoli vanno tolti e vanno esaltati gli elementi architettonici di rilievo. Poi servirebbe una tramvia. Stadio a Campi? Sbaglia chi pensa che in poco tempo avremo il nuovo stadio. Senza Fiorentina il Franchi andrebbe incontro al degrado perchè come lo riutilizzi?”