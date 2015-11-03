Notizie Fallani Fiorentina

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Sind. Scandicci: "Fiorentina? Serve un nuovo stadio. Soprintendenza? Va difesa, applica le leggi"

15 giugno 2020 19:55

Sind. Scandicci: "Franchi? Va cambiata la legge sui vincoli. Campi? Impossibile avere in poco tempo il nuovo stadio"

05 giugno 2020 19:32

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