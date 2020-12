Nardella: “Franchi? Il 2021 l’anno della decisione definitiva. Ipotesi Campi? Non posso escluderla”

“Il 2021 sarà l’anno decisivo per lo stadio Artemio Franchi – ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella a RTV38 – ma anche per le tramvie. Non posso permettermi di passare un altro anno senza avere una soluzione definitiva, porteremo avanti tutto insieme alla Fiorentina, qualunque strada essa sia. Ipotesi Campi? Non posso escluderla se la Fiorentina la vuole”.

