Corriere dello Sport, Milik, la Fiorentina lo vuole subito: il Napoli chiede 18 milioni per farlo partire

Milik? Lo vogliono in tanti. Arek ha rifiutato il prolungamento del contratto in scadenza con il Napoli il 30 giugno 2021 e poi una serie di destinazioni. Il suo grande obiettivo è sempre stato la Juventus ma in estate l’affare non andò in porto e poi saltò anche il trasferimento alla Roma. Le due operazioni restano vive. Il Napoli per il momento non fa sconti, chiede 18 milioni di euro.

Un’ottima prospettiva da svincolato ma la prospettiva di restare fermo altri sei mesi significherebbe l’automatica esclusione dalla lista della Nazionale polacca per l’Europeo: in altre parole, se nessuno sarò disposto a pagarlo tanto chiede il Napoli, l’unica strada per tornare in campo potrebbe essere il prestito previo rinnovo.

I corteggiatori non mancano: la Fiorentina lo vorrebbe subito, ad esempio. Sullo sfondo restano Juve e Roma pronte a ingaggiarlo a zero. Lo scrive il Corriere dello Sport.

