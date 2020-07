Nardella: “Franchi opzione più semplice per la Fiorentina. Stadio a Campi? Esaminerò il progetto”

“Se la Fiorentina rimane al Franchi – ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella a RTV 38 – tutto sarà molto più semplice. Se la Fiorentina dovesse decidere di portare la squadra fuori città sarà più difficile ma io l’impegno sul restyling lo porto comunque avanti”.

“Spadafora – ha aggiunto – mi ha confermato l’intenzione di appoggiare una norma non solo per stadi nuovi ma anche per le ristrutturazioni. Tutti i partiti stano dicendo che il restyling del Franchi è la priorità. Stadio della Fiorentina a Campi? Non metto veti, se arriverà un progetto lo esaminerò con attenzione in quanto sindaco della città metropolitana”.

Italpress